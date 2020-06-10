Промпроизводство в Тюменской области выросло на 30% за четыре месяца, несмотря на пандемию

"Индекс промышленного производства за период с января по апрель 2020 года составил 129,9% к соответствующему периоду 2019 года", - говорится в сообщении.

ТАСС, 10 июня. Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам января-апреля 2020 г. составил почти 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период действия ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции предприятия перенастроили свою работу для выпуска актуальных товаров, сообщили ТАСС в среду в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В департаменте отметили, что рост на 66,2% показали обрабатывающие производства, а компании, работающие в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - на 7,6%. Добыча полезных ископаемых осталась практически на прежнем уровне, показав небольшое снижение.

По информации департамента, многим предприятиям региона пришлось оперативно вносить корректировки в производственную деятельность и перенастраивать производство с учетом пандемии.

Например, при содействии регионального правительства в Тюменской области были перепрофилированы предприятия и организации легкой промышленности и сферы обслуживания для производства средств индивидуальной защиты, которые необходимы для обеспечения бесперебойной работы учреждений здравоохранения, а также организаций всех сфер деятельности региона. "Сегодня более 60 предприятий и организаций освоили выпуск средств индивидуальной защиты на своих мощностях. Суммарно производители могут выпускать более 40 000 защитных масок в день. Кроме того, освоен выпуск защитных костюмов, халатов, бахил, балаклав, фартуков и нарукавников", - уточняется в сообщении.

Кроме того, для увеличения производства антисептических и дезинфицирующих средств было проведено наращивание мощностей региональными производителями, был организован выпуск антисептиков на предприятии химической промышленности, основным видом деятельности которого был выпуск лакокрасочной продукции.