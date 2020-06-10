В Копейске зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Передвижная лаборатория Центра экологического мониторинга Челябинской области обнаружила в атмосферном воздухе города Копейска превышение предельно допустимой концентрации сероводорода и формальдегида. Данные будут переданы в региональное управление Росприроднадзора для дальнейших разбирательств, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного Министерства экологии.

Ранее жители Копейска жаловались в Министерство экологии Челябинской области на неприятные запахи в воздухе, которые ощущаются особенно ночью.

"Ночью с 9 на 10 июня передвижная лаборатория Центра экологического мониторинга Челябинской области провела замеры в Копейске. Лаборатория зафиксировала превышения по сероводороду - 2,63 ПДК и по формальдегиду -1,02 ПДК. Данные будут переданы в управление Росприроднадзора для принятия дальнейших мер", - сказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что, по предварительной версии, источником неприятных запахов стал помет - его одна из птицефабрик выгрузила на земли сельскохозяйственного назначения.

Копейск - город-спутник Челябинска с населением около 150 тыс. человек.