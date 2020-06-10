Производство масок в Свердловской области позволило создать 180 новых рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Увеличение производства масок в Свердловской области в период пандемии позволило создать 180 рабочих мест, говорится в распространенном в среду сообщении департамента информационной политики региона.

"По данным министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, увеличение производства всех видов масок в регионе привело к созданию свыше 180 новых рабочих мест", - говорится в сообщении и добавляется, что свердловские предприятия ежедневно производят 650 тыс. одноразовых масок.

В частности, компания "Чадолини", которую в среду посетил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, организовала выпуск до 75 тысяч масок в сутки. Запуск первой линии позволил создать 14 новых рабочих мест. По словам исполнительного директора компании Юлии Лопаницыной, новая линия работает в круглосуточном режиме. До конца месяца планируется запустить еще одну.

Инвестиции в проект, по информации департамента информполитики, составили порядка 19 млн рублей На эти средства куплена производственная линия, приобретены ручные ультразвуковые припаиватели, которые сокращают процент брака, а также оборудование для упаковки масок.

"Свердловские предприятия очень быстро освоили новые виды продукции, крайне необходимые в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также нарастили объемы. Все понимают, что в новых условиях жить долго, необходимо привыкать к новым санитарным правилам. Сегодня наша легкая промышленность уже в состоянии обеспечить жителей региона масками, а также поставлять их в другие регионы", - приводятся в сообщении слова Орлова.

По данным оперативного штаба региона на 10 июня, в Свердловской области зарегистрировано 8 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 3 642 пациента, 48 человек умерли.