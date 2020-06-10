Сбор подписей за присвоение звания "Города трудовой доблести" Екатеринбургу пройдет 1 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга смогут поставить подписи за присвоение городу звания "Город трудовой доблести" во время голосования по поправкам в конституцию. Об этом сообщил в среду журналистам на брифинге по подготовке к голосованию по поправкам мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

"Мы будем готовить параллельно [голосованию по поправкам в конституцию] сбор подписей за звание "Города трудовой славы". Мы рассчитываем, что наши жители также нас поддержат", - сказал Высокинский.

Законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести" был принят в феврале 2020 года. Согласно документу, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления, которые будут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить предложение.