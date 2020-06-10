В Югорске горит лес на площади 3 га

ТАСС, 10 июня. Лес горит в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предварительная площадь пожара составляет 3 га. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Загорание леса произошло в городе Югорске на улице Кондинская. Предварительная площадь пожара 3 га. Угрозы для населенных пунктов нет. На месте работают 97 человек и 21 единица техники", - сказали в пресс-службе.

По данным главка ведомства, загорелись порубочные материалы на земельных участках, выделенных под жилищную застройку.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, тушение пожара осложняется отсутствием водоемов для забора воды, а ближайший гидрант расположен в 1,5 км от очага возгорания. Поэтому воду приходится подвозить. Также создано два участка пожаротушения, развернут штаб. Всего в тушении участвуют 97 человек и 21 единица техники.

В новость были внесены изменения (15:26 мск) - добавлены данные от МЧС РФ.