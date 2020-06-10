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В Челябинске возбудили дело о хищении свыше 187 млн рублей из бюджета

По данным прокуратуры, один из руководителей ООО "Агрофирма Ариант" получил эти средства в качестве возмещения НДС, на которое он не имел права

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело о хищении неустановленным лицом из руководства ООО "Агрофирма Ариант" свыше 187 млн рублей бюджетных средств, полученных в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"Неустановленное лицо из руководства ООО "Агрофирма Ариант" не имело законных оснований для получения возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость. Оно представило в налоговый орган недостоверные сведения. В результате преступных действий неустановленным лицом из числа руководства ООО "Агрофирма Ариант" похищено более 187 млн рублей бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.

ООО "Агрофирма Ариант" - крупный агропромышленный холдинг, один из лидеров по производству мясной продукции в Уральском регионе. "Ариант" работает по принципу замкнутого производственного цикла, имеет развитую сеть фирменных магазинов.

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