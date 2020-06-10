{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Сургутского района в Югре ушел на самоизоляцию

Андрей Трубецкой просит всех контактировавших с ним коллег перейти на удаленный режим работы

ТАСС, 10 июня. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой сообщил в среду, что ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

"Попал в перечень контактных лиц заболевшего COVID-2019. Обязан уйти на самоизоляцию. Пока жду результаты диагностики ПЦР (полимеразная цепная реакция - прим. ТАСС), сдал тест на антитела. Результат отрицательный", - написал он в официальном аккаунте Facebook.

Он добавил, что просит всех контактировавших с ним коллег перейти на удаленный режим работы.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зафиксирован 3 821 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
ГИБДД задержала сотрудницу полиции Екатеринбурга, отказавшуюся от медосвидетельствования
Ранее ее машина была остановлена для проверки документов
Читать полностью