Глава Сургутского района в Югре ушел на самоизоляцию

ТАСС, 10 июня. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой сообщил в среду, что ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

"Попал в перечень контактных лиц заболевшего COVID-2019. Обязан уйти на самоизоляцию. Пока жду результаты диагностики ПЦР (полимеразная цепная реакция - прим. ТАСС), сдал тест на антитела. Результат отрицательный", - написал он в официальном аккаунте Facebook.

Он добавил, что просит всех контактировавших с ним коллег перейти на удаленный режим работы.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зафиксирован 3 821 случай заражения коронавирусной инфекцией.