Спецборт "Уральских авиалиний" доставил граждан РФ из ОАЭ в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила спецбортом граждан РФ из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Екатеринбург. Самолет приземлился в 02:38, сообщили ТАСС в справочной екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"Рейс прибыл в 02:38", - сообщил оператор.

Как информировали в пресс-службе авиакомпании, вывозной рейс сначала доставил российских граждан в Казань, а затем вылетел в Екатеринбург. Из аэропорта Дубай самолет вылетел в среду в 17:46 местного времени со 160 пассажирами на борту, 61 из которых прибыли в Екатеринбург.