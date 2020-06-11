Лесной пожар в Югорске ликвидировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание леса и порубочных остатков в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа на площади 5 га, пострадавших нет. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального главного управления МЧС.

"Пожар порубочных остатков в Югорске на улице Кондинская ликвидирован на площади 5 га. Пострадавших нет", - сказано в сообщении. Всего в тушении участвовали около 100 человек и более 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Югорске на улице Кондинской в среду днем загорелись порубочные материалы на земельных участках, выделенных под жилищную застройку. Огонь перешел на лес. Угрозы для населенных пунктов не было. Тушение пожара осложнялось отсутствием водоемов для забора воды, поэтому воду приходилось подвозить.

Глава Югорска на своей официальной странице "Вконтакте" сообщал, что предварительная версия пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.