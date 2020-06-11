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В ХМАО полиция задержала двух водителей маршруток, которые напали на своего коллегу

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ) двух братьев - водителей маршрутных такси, которые ранили своего коллегу из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела МВД России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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