Суд 23 июня рассмотрит дело уральского священника, в проповеди которого нашли экстремизм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Верхней Пышме 23 июня приступит к рассмотрению дела схиигумена Сергия (Романова), духовника монастыря "Спорительница Хлебов" в Свердловской области, в проповеди которого экспертиза нашла признаки возбуждения ненависти и вражды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.

"Дело об административном правонарушении находится в производстве мирового судьи судебного участка № 3 Верхней Пышмы Александры Белошейкиной. Судебное заседание состоится 23 июня в 16:00 (14:00 мск). В случае, если вина гражданина будет доказана, ему грозит административное наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.