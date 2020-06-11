Полиция задержала жителя Екатеринбурга, угрожавшего взорвать дом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга, предварительно, в состоянии наркотического опьянения перерезал газовый шланг в квартире и угрожал взорвать дом. Дебошира задержала полиция, его мать госпитализирована, сообщила журналистам пресс-служба компании "Екатеринбурггаз".

"11 июня 2020 года в 09:56 в Центральное аварийно-диспетчерское управление АО "Екатеринбурггаз" поступил вызов от сотрудников полиции. В жилом доме по улице Чкалова, 111 молодой человек, находящийся в неадекватном состоянии, угрожал взрывом газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дебошир забаррикадировался в квартире, но полицейским удалось уговорить его открыть дверь. "Когда газоспасатели смогли проникнуть в квартиру, они обнаружили, что газовый шланг перерезан, помещения загазованы. Специалисты немедленно отключили квартиру от подачи газа, провели все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей дома. Молодой человек, находящийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения, задержан сотрудниками полиции, его мать госпитализирована", - уточнили в компании.