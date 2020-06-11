Суд вернется к рассмотрению дела по банкротству Utair 27 августа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) отложил рассмотрение исков по банкротству авиакомпании Utair, оно будет продолжено 27 августа. Об этом сообщил в ходе заседания в четверг судья Юрий Щепелин.

"Судебное заседание отложено на 27 августа в 15:00 (13:00 мск)", - сказал Щепелин. Такое решение суд принял из-за ходатайств кредиторов об отложении рассмотрения исков из-за пандемии коронавируса.

Четыре контрагента АК Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта 2019 года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. Ранее суд отказал компаниям "Флеш лайт капитал", "Юган-Юнион кард" и "Интер" в признании авиакомпании банкротом в связи с уплатой им долга. В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет: в 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.