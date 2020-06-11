Суд продлил домашний арест экс-главе тюменской полиции

ТАСС, 11 июня. Центральный районный суд Тюмени продлил домашний арест бывшему руководителю УМВД по Тюменской области генерал-майору Юрию Алтынову, который подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского областного суда.

"Центральный районный суд продлил арест Юрию Алтынову до 20 августа", - сообщил собеседник агентства.

22 ноября сообщалось, что Ленинский районный суд Тюмени отправил Алтынова под домашний арест. Он обвиняется во взятке в крупном размере по статье 290 УК РФ.

По информации местных СМИ, 21 ноября 2019 года в УМВД по Тюменской области, а также в квартире Алтынова сотрудниками четвертого отдела следственного управления СК РФ и УФСБ по Тюменской области были проведены обыски. Алтынов был освобожден от должности 4 ноября.