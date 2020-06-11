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Пандемия коронавируса нового типа

Курганская область восстанавливает автобусное и авиационное сообщение с другими регионами

При этом те, кто не имеют местной прописки, смогут прибыть в Зауралье только при наличии справки об отсутствии коронавируса
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 11 июня. Курганская область восстанавливает автобусное сообщение с другими регионами и полеты из аэропорта Курган, приостановленные из-за ситуации с пандемией коронавируса. При этом жители других регионов смогут прибыть в область только при наличии справки об отсутствии коронавируса, сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

"В Курганской области с 15 июня 2020 года начинают действовать новые правила въезда на территорию региона. Граждане, которые не имеют прописки на территории области, для въезда должны будут предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом неважно, каким видом транспорта вы прибываете - авиационным, автомобильным, железнодорожным или автобусным. Вместе с этим возобновляются полеты из аэропорта Кургана и межрегиональные автобусные рейсы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в регионе по-прежнему будут работать посты ГИБДД для контроля въезжающих.

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При этом справка должна быть получена не ранее чем за два календарных дня до даты выезда, пояснили в штабе. "Тем, кто совершает поездку на автобусе, справку об отрицательном результате на коронавирус нужно будет показать во время посадки в автобус. При этом перевозчики также будут ответственны за наличие справок у всех пассажиров рейса", - уточнили в штабе.

Те, кто имеет прописку на территории Курганской области, но возвращается из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, также должны будут иметь при себе справку с отрицательным результатом теста. "Тем, кто прибывает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, необходимо будет соблюдать двухнедельный режим самоизоляции", - добавили в штабе.

В Курганской области зафиксировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции, 208 пациентов выписаны по выздоровлению, один умер. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3,5 тыс. человек.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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