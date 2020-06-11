Синоптики прогнозируют на Урале после аномальной жары грозы и похолодание

ТАСС, 11 июня. Похолодание, грозы и дожди ожидаются после аномальной жары в регионах Уральского федерального округа (УрФО) с 12 по 14 июня. Об этом сообщили в четверг в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС по региону.

"[В Свердловской области 13 июня будет] облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью [плюс] 7-12, на севере до плюс 3 градусов, днем - 13-18 градусов выше нуля", - говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уже 14 июня температура ночью опустится до 2-7 градусов. В пресс-службе регионального МЧС предупредили о порывах ветра до 18 м/с, грозах и граде в пятницу, 12 июня.

Челябинские синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха к воскресенью, 14 июня. По их данным, в ночь на пятницу в регионе будет от 12 до 17, в ночь на субботу от 9 до 14 градусов. Дневные температуры будут падать с 24-33 в пятницу до 18-26 в субботу. Жара, которая наблюдалась с начала недели, когда термометры показывали свыше 33 градусов, сменится облачной погодой, в пятницу и субботу пройдут кратковременные дожди и грозы.

По данным Курганского гидрометцентра, в регионе ожидается похолодание к воскресенью, ночные температуры 14 июня опустятся до 5 градусов. До конца недели возможны грозы и дожди. Как сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре, в Ямало-Ненецком автономном округе до конца недели ожидаются порывы ветра до 18 м/с и ночные температуры в 3-8 градусов.

Также по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области 12 июня ожидаются грозы, местами возможен град, с 13 июня в регионе прогнозируется похолодание. Столбик термометра опустится с 26-31 градуса до 13-20 градусов тепла 13 и 14 июня, ночью температура может упасть до 3 градусов. В пресс-службе МЧС по региону предупредили, что 12 июня в дневные часы ожидается ухудшение погодных условий: кратковременные дожди, грозы, местами град, усиление ветра до 17-22 м/с.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре на смену жаркой погоде в регион придет похолодание. В большинстве районов ожидаются дожди, грозы, постепенное понижение температуры. Температура воздуха 12-14 июня прогнозируется ночью до 9-15 градусов, днем - до 9-14 градусов.