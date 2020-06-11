Самозанятые в Свердловской области получили более 55 млн рублей из бюджета региона

"Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства перевел свыше 11 тысяч выплат самозанятым по 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как отметила региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова, слова которой приводятся в сообщении, выплату получили дважды те, кто был зарегистрирован в качестве плательщика налога на профессиональный доход на 1 апреля и сохранил этот статус на 1 мая.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства произвел более 11 тыс. выплат самозанятым в размере 5 тыс. рублей, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.

По словам министра, данная мера поддержки, разработанная по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, является одной из самых востребованных. Выплаты осуществляются из областного бюджета, на эти цели заложено почти 142 млн рублей.

Всего от плательщиков налога на профессиональный доход поступило 11,9 тыс. заявок на выплаты. В том числе, 5,6 тыс. заявок на повторную выплату от зарегистрированных в апреле. В Свердловской области специальный налоговый режим для самозанятых введен с 1 января 2020 года. На начало июня в области зарегистрировано 18 тыс. 735 плательщиков налога на профессиональный доход.

По данным оперативного штаба региона на 11 июня, в Свердловской области зарегистрировано 8 506 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 3 790 пациентов.