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В Челябинске возбудили дело о поджоге человека, который впоследствии умер

Еще одного мужчину доставили в больницу с ожогами

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Следователи в Челябинске возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, после того как в ночь на среду был обнаружен обгоревший труп местного жителя, а второго мужчину доставили в больницу с ожогами. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России по региону.

"В ночное время 10 июня неподалеку от одного из домов в Калининском районе Челябинска обнаружено тело местного жителя с обширными ожогами тела. Второго мужчину доставили в лечебное учреждение с ожогами разной степени тяжести. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью")", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

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