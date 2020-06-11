Число очагов коронавирусной инфекции в Тюменской области сократилось до двух

"На сегодняшний день у нас два активных очага - это на месторождении Уватского района и в социальном учреждении "Милосердие", - сообщила она.

ТАСС, 11 июня. Количество активных очагов распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области сократилось до двух, сообщила в четверг государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Шарухо добавила, что в основном заболеваемость в регионе растет за счет семейных очагов. В каждом семейном очаге или очаге на предприятии проводится комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

Они, по мнению Шарухо, позволили исключить всплеск распространения инфекции, в том числе на предприятиях области, и перейти ко второму этапу снятия ограничений. Она отметила, что в регионе наблюдается четкая тенденция к снижению прироста заразившихся коронавирусной инфекцией.

8 июня сообщалось, что всего с начала периода наблюдения региональным управлением Роспотребнадзора было зарегистрировано 20 очагов распространения коронавирусной инфекции в организованных коллективах, из них были 4 активных.

По информации оперативного штаба региона на 11 июня, в регионе зарегистрировано 2 047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 206 человек, 13 человек умерло.