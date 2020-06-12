На Урале День России отмечают концертами во дворах с песнями на языках коренных народов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Праздничные песни в День России в регионах Уральского федерального округа (УрФО) звучат во дворах, с балконов и из окон общежитий, впервые из-за ситуации с коронавирусом массовые мероприятия перенесены в новый формат. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе на языках коренных народов севера исполняют песни "Мы желаем счастья вам" и "Моя Россия", в Екатеринбурге из окон общежития института МЧС гимн России поют студенты, а в Челябинской области жители одного из городов встречают передвижной концерт на "ГАЗели".

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

В регионах УрФО жителям рекомендовано воздержаться от участия в массовых мероприятиях для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Прирост в округе за последние сутки составил более 700 случаев заражения.

Песни на новый лад из общежитий и автомобилей

Как сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, в одном из районов местные жители поют песни на языках разных народов, в том числе коренных народов Севера. "В Ямальском районе будет организовано исполнение солистами районной клубной системы песен "Мы желаем счастья Вам" на ненецком языке и "Моя Россия" на ненецком, хантыйском, татарском и украинском языках", - говорится в сообщении пресс-службы.

Присоединились к исполнению музыкальных произведений с балконов и из дворов жители Свердловской области. Так, студенты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России исполняют гимн РФ, стоя у окон общежития. Более 20 песен от казахов, башкир, марийцев, татар, цыган, удмуртов, карачаевцев, немцев, русских, казаков, проживающих в Свердловской области, появились в социальных сетях к празднику.

В Челябинской области музыка звучит с самого утра, передвижные музыкальные площадки радуют жителей патриотическими композициями. В Магнитогорском концертном объединении сообщили ТАСС, что с 10:00 утра по городу курсирует празднично украшенный трамвай-кабриолет со звукоусиливающей аппаратурой. А в Усть-Катаве Челябинской области проходит передвижной концерт на колесах "Пою тебе, моя Россия". Небольшая концертная бригада, разместившись на декорированном автомобиле "ГАЗель", исполняет песни и инструментальные композиции отечественных авторов, песни патриотического содержания.

Жителям Тюменской области предложили спеть праздничные песни дома в кругу семьи. "… В День России можно присоединиться и к хоровой акции "За семью, за Родину, за Россию". Всем вместе, всей семьей нужно спеть популярную песню о Родине и разместить ее в соцсетях. К этой акции присоединятся и творческие коллективы", - рассказала заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Флаги на кремле, телебашне и рыбацких лодках

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что в регионе состоится большое количество акций и флешмобов, но с учетом действующих требований из-за пандемии коронавируса они пройдут без зрителей или в онлайн-формате. Так, проходит подъем флага на территории Верхотурского кремля группой артистов в форме солдат и офицеров эпохи Петра I. Флаг поднимают под выстрелы из муляжа старинной пушки.

В честь праздника в Екатеринбурге на уличных медиаэкранах транслируют ролик "Флаг России над Уралом", а в Челябинске с 21:00 местного времени телебашню, бизнес-центры "Челябинск-Сити" и "Бовид" подсветят в цвета российского флага. Подъем флага в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа жители смотрят в онлайн-трансляции, а в Сургуте пролетают воздушные шары над городом с изображением флагов муниципалитета, региона и страны.

В Ямало-Ненецком автономном округе флаги украсили площадь центра культуры и спорта "Геолог" и строящийся мост через реку Пур. В Шурышкарском районе флаг страны на лодках размещают рыбаки, выходящие на лов рыбы.

Праздник дома и концерты во дворе

Во всех регионах Уральского федерального округа жителям из-за ситуации с пандемией рекомендовано остаться дома. Поэтому праздничные концерты проходят во дворах. Так, в ямальском селе Мужи для концерта выбран самый населенный двор. Концерт местных артистов смотрят жильцы 72 квартир, праздничная программа видна с окон и балконов.

В домашней обстановке смотрят праздничные концерты и в Тюменской области: во дворах выступают артисты и коллективы региона, которые исполняют песни о родине из репертуара Эдиты Пьехи, Олега Газманова и других известных исполнителей. Всего в Тюменской области запланировано около 1 800 выездных концертных программ.

В муниципалитетах ХМАО также проходит выступление семейных хоров на центральных площадях и в знаковых местах с исполнением известных песен о России и гимна России. По улицам села Полноват дефилируют представители национальных диаспор в народных костюмах. А жители Курганской области делятся рецептами национальных блюд в формате кулинарного онлайн-марафона "Национальные культуры Зауралья".

Портрет архитектора и фестиваль граффити

Не остановилось в период пандемии и уличное искусство. Художники в нескольких регионах вышли на улицы, чтобы закончить свои проекты, посвященные празднику.

В оперштабе Тюменской области ТАСС рассказали, что тюменский художник Влад Тахтау, работающий в стиле граффити, утром 8 июня приступил к большому заказу ко Дню России. На стене многоуровневых гаражей он с тремя помощниками рисует портрет архитектора Николая Никитина, автора Останкинской телебашни, здания МГУ на Ленинских горах, соавтора скульптуры "Родина-Мать зовет!" в Волгограде.

В это же время в муниципальных образованиях ХМАО проходит фестиваль граффити. Уличные художники изображают на стенах зданий современных героев - врачей, волонтеров, соцработников, а также рисунки, посвященные Дню России. Так, в Сургуте появится новый артобъект "Набережная жизни". Уличные художники создают графические изображения на парапетах речпорта с привязкой к истории города. В Ханты-Мансийске горожане принимают участие в раскраске парапетов набережной реки Иртыш по заготовленным эскизам видов города.