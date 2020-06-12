"Единая Россия" выдвинет кандидатуру действующего губернатора ХМАО на выборах

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена выдвинуть действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Наталью Комарову на предстоящих выборах главы региона. Об этом в пятницу сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, намерена ли "Единая Россия" выдвигать кандидатуру действующего губернатора.

Губернатор ХМАО избирается депутатами Думы округа сроком на пять лет. Комарова возглавляет регион с 2010 года. Ранее президент Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок.