Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский вступил в партию "Единая Россия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский вступил в партию "Единая Россия". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов.

"Сегодня Александру Геннадьевичу вручили партийный билет ["Единой России"] в торжественной обстановке, в День России", - сказал Карманов.

Высокинский занимает пост главы Екатеринбурга с сентября 2018 года. До этого, с февраля 2016 года, был вице-премьером областного правительства. На этой должности он курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург", исполнение "Стратегии-2030" в муниципалитетах, а также взаимодействие с территориями.