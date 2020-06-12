В ХМАО горит нефтяной резервуар

ТАСС, 12 июня. В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) горит нефтяной резервуар, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Резервуар находился на ремонте в Нижневартовском районе. По предварительным данным, горят отложения, то есть остатки, которые там накапливаются в течение эксплуатации. Пострадавших нет, площадь [пожара составляет] около 400 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что резервуар, по предварительным данным, использовался под хранение нефтепродуктов.