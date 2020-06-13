Полиция задержала челябинца, проникшего на базу и укравшего металл

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в краже металла более чем на 360 тыс. рублей в Челябинске. Мужчина снял часть ограждений металлобазы, проник в организацию и вывез украденное на грузовике, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"В дежурную часть <...> обратился местный житель <...> с заявлением о хищении с территории металлобазы, расположенной по улице Автоматики, металлических изделий стоимостью более 360 тыс. рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные отдела уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения. <...> По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража")", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник снял часть ограждений со стороны, где не было охранного пункта, после чего проник на территорию базы и вывез металлические изделия на грузовом автомобиле. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Теперь челябинцу грозит до шести лет лишения свободы.