В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Перестрелка произошла на Новомосковском рынке в Екатеринбурге. Пострадал один человек, сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По предварительным сведениям, конфликт на территории [Новомосковского] рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь, сейчас им занимаются врачи в больнице. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников стрельбы, изъяли один пистолет", - рассказал он.

Горелых отметил, что второй участник конфликта пока разыскивается. По предварительным данным, в инциденте было использовано травматическое оружие, "но точный ответ на этот вопрос даст экспертиза - гильзы сейчас исследуют эксперты".

"Вероятнее всего, эта история закончится возбуждением уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". Сыщики изъяли съемки камер видеонаблюдения, они анализируются, опрашиваются очевидцы. Разбирательство продолжается", - заключил собеседник агентства.