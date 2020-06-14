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Медведи вышли из леса в поселок Ямало-Ненецкого автономного округа

По словам главы поселка Пангоды, животные сами вернутся обратно в лес

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Медведи вышли из леса на кладбище поселка городского типа Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Для обеспечения безопасности жителей в поселке разместили оповещающие надписи, сообщил в воскресенье ТАСС глава поселка Игорь Ярош.

"Да, два медведя вышли. У нас такая территория, что мишки ходят у рек, у водоемов. Мы сейчас информацию [распространили] о том, чтобы за поселок люди аккуратно выходили, потому что кладбище у нас за поселком находится", - сказал Ярош.

По его словам, медведи сами уйдут обратно в лес. "Мишки молоденькие, их пока мама отбросила, они везде суются. А как становятся взрослыми, уже не ходят", - уточнил Ярош.

В соцсетях опубликовали сюжет, из которого видно, как медведи ходят рядом с могилами на кладбище. Кадры свидетельствуют, что животные не агрессивны и не разрушают территорию.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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