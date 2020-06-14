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Пандемия коронавируса нового типа

Военное построение 24 июня в Челябинске проводиться не будет

На территории всего региона продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса

ТАСС, 14 июня. Запланированное на 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске отменено в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы губернатора региона.

"В связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также риском дальнейшего распространения коронавируса, на основании рекомендаций медиков областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске", - говорится в сообщении.

Всего в Челябинской области на 14 июня зафиксировано 4 811 случаев заражения коронавирусом.

 

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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