Три лесных пожара тушат в Югре на общей площади 57 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют три лесных пожара в Ханты-Мансийском автономном округе на общей площади 57 га. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального главного управления МЧС.

"В течение суток зарегистрировано три природных пожара в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, два пожара локализованы на площади 42 га, еще один действует на площади 15 га. Все три зарегистрированных пожара - низовые, их причиной стала гроза.

В муниципалитетах региона введен особый противопожарный режим.