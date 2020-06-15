Суд приговорил к условному сроку челябинского экс-омбудсмена за попытку мошенничества

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова виновным в покушении на мошенничество с бюджетными деньгами и назначил ему условный срок наказания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Два года условно с испытательным сроком три года", - сказали в пресс-службе.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Севастьянову, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), 3 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей и ограничением свободы на один год.

20 февраля 2020 года стало известно, что Севастьянова задержали в аэропорту Москвы по делу о мошенничестве. Потерпевшей стороной было признано правительство Челябинской области. По версии следствия, Севастьянов представил чиновникам в 2016 году подложный договор о приобретении скота. Он являлся участником конкурса на получение гранта в размере 3 млн рублей как владелец крестьянского хозяйства.

Севастьянов был уполномоченным по правам человека в Челябинской области с 2010 года по 2015 год. После прекращения полномочий стал заниматься предпринимательской деятельностью, продолжил научную и общественную деятельность.