Курганский аэропорт возобновил рейсы после перерыва, связанного с пандемией

Из аэропорта региона авиакомпания Utair осуществляет рейсы Курган - Москва и Москва - Курган, но с 9 апреля из-за пандемии по просьбе местных властей самолеты перестали летать по данному направлению.

ТАСС, 15 июня. Курганский аэропорт возобновил ежедневные рейсы в Москву после их приостановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аэропорта.

"Сегодня возобновились рейсы из курганского аэропорта. Из столицы прилетели 127 пассажиров. На входе в аэровокзал их встречали медработники и сотрудники Роспотребнадзора. Измеряли температуру и проверяли наличие справки об отрицательном анализе на COVID-19. Таково было решение регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при отсутствии справки пассажиры здесь же сдавали тест. Каждый из прибывших получил постановление о соблюдении самоизоляции в течение 14 дней. "В Москву улетел 121 человек", - добавили в аэропорту.

Всего в Курганской области на 14 июня зафиксировано 404 случая новой коронавирусной инфекции.