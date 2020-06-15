В Кургане полицейские изъяли 6,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

ТАСС, 15 июня. Полицейские изъяли 6,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя в одном из гаражно-строительных кооперативов Кургана. Возбуждены уголовные дела, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили в одном из гаражно-строительных кооперативов города Кургана склад с алкогольной продукцией известных брендов. Из незаконного оборота изъято около 6,5 тыс. бутылок, маркированных акцизами с явными признаками подделки. Общая стоимость изъятого составила более одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по факту хранения и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере, а также использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок возбуждены уголовные дела. "Подозреваемый задержан, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.