В Свердловской области началось досрочное голосование по Конституции РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ в труднодоступных и отдаленных местностях началось в Свердловской области. Всего в 149 населенных пунктах проголосуют более 5 тыс. человек, сообщили журналистам в областной избирательной комиссии.

"Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях началось. Проголосует 5 099 избирателей в 17 муниципальных образованиях, 149 населенных пунктах", - сообщили в избиркоме.

По данным региональной избирательной комиссии, в Свердловской области в голосовании примет участие более 3,3 млн человек, для которых будет обеспечена работа 2 491 постоянной избирательной комиссии и около 40 временных.