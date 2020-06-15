В Челябинске запустили проект по раздельному сбору мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Администрация Челябинска совместно с региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами в Челябинской области "Центром коммунального сервиса" и управляющими компаниями запустила пилотный проект по раздельному сбору мусора. Об этом в понедельник во время аппаратного совещания в мэрии сообщил заместитель главы города Александр Астахов.

"Совместно с "Центром коммунального сервиса" и двумя управляющими компаниями мы запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора в двух микрорайонах города. Задействовано пока 25 контейнерных площадок. Если проект будет удачным, и жители будут готовы разделять мусор на смешанный и вторичное сырье, будем остальным управляющим компаниям в городе предлагать принимать участие в проекте", - сказал чиновник.

В "Центре коммунального сервиса" ТАСС сообщили, что для раздельного сбора мусора оператор добавил к уже установленным контейнерам новые, необходимые для сбора вторичного сырья. На все баки компания нанесла наклейки с указанием вида отходов. Для того, чтобы раздельный сбор мусора охватил всю территорию Челябинска, необходимо дополнительно закупить 7 тыс. контейнеров на сумму около 100 млн рублей, эту задачу совместно с городской администрацией оператор будет решать постепенно.

В 2019 году "Центр коммунального сервиса" вывез из всех обслуживаемых дворов Челябинской области более 870 тыс. тонн отходов. По прогнозам, к 2029 году этот показатель достигнет 913 тыс. тонн. Доля вторичного сырья в общем объеме вывозимых отходов достигает 30%.

В Челябинске проживают 1,192 млн человек. Осенью 2018 года власти города объявляли режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор, позже режим был снят.