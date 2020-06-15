В Тюменской области зарегистрировали три новых очага коронавирусной инфекции

"На этой неделе зарегистрировано три новых очага групповой заболеваемости. А групповая заболеваемость - пять и более случаев", - сказал он.

Один очаг, по словам Летюшева, был обнаружен в областной больнице № 3 Тобольска - там зарегистрировано десять случаев заболевания (пять медработников и пять пациентов). Все случаи были зарегистрированы в одном терапевтическом отделении. Также очаг зарегистрирован в соцучреждении "Милосердие" - там всего 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Третий очаг находится в Уватском районе, где на месторождении заболели 23 человека.

Во всех случаях приняты соответствующие противоэпидемические мероприятия, контактные лица установлены и изолированы по месту жительства или помещены в обсерватор.

Летюшев отметил, что в регионе 13 июня выявлено рекордное количество инфицированных - 77 человек. Несмотря на это в целом показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Тюменской области, добавил он, в два раза ниже, чем в среднем по России и в 1,3 раза ниже, чем по УФО. Рост заболеваемости, по словам Летюшева, вызван несоблюдением гражданами и организациями рекомендаций Роспотребнадзора, в частности, масочного режима и социальной дистанции.

По информации оперативного штаба Тюменской области, 15 июня зарегистрировано 2 269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 250 человек, 14 умерли.