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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: Челябинская область вышла на плато по коронавирусу

Ежедневно в регионе регистрируют около 200 случаев заражения

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Медики регистрируют в Челябинской области ежедневно порядка 200 случаев заражения коронавирусом, наблюдается выход на плато, сообщил журналистам на пресс-конференции в понедельник внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Выгоняйлов.

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"Челябинская область подошла к пику заболеваемости, когда ежедневно регистрируется почти около 200 случаев заболевания. <…> Это так называемое плато. Когда мы находимся на плато, всегда есть шанс как спуститься с него, так и подняться выше", - сказал Выгоняйлов.

По словам медика, практически 40% заразившихся являются бессимптомными носителями инфекции.

В Челябинской области, по данным регионального Минздрава, по состоянию на утро 15 июня подтверждены 4 993 случая заражения коронавирусом, что на 182 больше, чем было днем ранее. Лечение продолжают 2 416 человек. Всего 2 463 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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