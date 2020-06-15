Эксперт: Челябинская область вышла на плато по коронавирусу

"Челябинская область подошла к пику заболеваемости, когда ежедневно регистрируется почти около 200 случаев заболевания. <…> Это так называемое плато. Когда мы находимся на плато, всегда есть шанс как спуститься с него, так и подняться выше", - сказал Выгоняйлов.

По словам медика, практически 40% заразившихся являются бессимптомными носителями инфекции.

В Челябинской области, по данным регионального Минздрава, по состоянию на утро 15 июня подтверждены 4 993 случая заражения коронавирусом, что на 182 больше, чем было днем ранее. Лечение продолжают 2 416 человек. Всего 2 463 пациента выздоровели и выписаны из больниц.