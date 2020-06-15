Минприроды РФ выступит соорганизатором Тюменского нефтегазового форума

ТАСС, 15 июня. Министерство природных ресурсов и экологии РФ станет соорганизатором Тюменского нефтегазового форума (ТНФ) совместно с правительством области, об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Министерство природных ресурсов и экологии РФ и ранее неоднократно поддерживало форум, однако в качестве соорганизатора совместно с правительством Тюменской области выступает в этом году впервые. Для форума это означает серьезную поддержку со стороны органов федеральной власти в формировании актуальной повестки мероприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что между министерством и правительством Тюменской области было подписано соответствующее двустороннее соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимный обмен опытом, консультативную и информационную поддержку, а также содействие в привлечении к участию в ТНФ российских и иностранных компаний в сфере добычи, транспортировки, переработки углеводородов.

Отмечается также, что на очередном заседании программного комитета форума были утверждены ключевые темы, которые лягут в основу ТНФ в 2020 году: "Будущее сегодня: новые возможности отрасли", "Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли", "Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие", "Декарбонизация: вызовы и возможности для нефтегазовых компаний", "Кадровые вызовы цифровой экономики: будущее образования и ТЭК", "HSE - охрана труда, промышленная безопасность в новых условиях" и "Обустройство наземной инфраструктуры месторождений".

Согласно информации на сайте форума, в 2020 году он запланирован на 22-24 сентября. Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый Форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года, в нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.