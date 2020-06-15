"Уральские авиалинии" получат кредит от ВТБ на 400 млн рублей

Он также отметил, что компания подала заявление на отсрочку по налоговым платежам на сумму 90 млн рублей. "Решение будет в июле. Кроме того, губернатором Свердловской области подписан указ об освобождении от уплаты налогов на имущество в районе 40 млн [рублей] по году", - сказал Скуратов.

"Банком ВТБ одобрена кредитная линия на сумму 400 млн [рублей]. Выдача запланирована на июнь-июль", - сказал Скуратов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получит кредит от банка ВТБ на сумму 400 млн рублей. Выдача средств планируется до июля, сообщил генеральный директор компании Сергей Скуратов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировалось в эфире телеканала " Россия-24 ".

Он также сообщил, что авиакомпания из-за пандемии коронавируса потеряла 94% объема перевозок.

"Потери очень большие. В мае месяце мы потеряли 94% объема перевозок. Ситуация критическая", - сказал он.

Скуратов доложил президенту, что "Уральские авиалинии" воспользовались мерами поддержки бизнеса, в том числе открыли две кредитные линии в "Сбербанке" на общую сумму в 3,4 млрд рублей (первый транш в размере 130 млн рублей компанией уже получен).

По словам гендиректора, сотрудники авиакомпании не покинули ее из-за вынужденного простоя.

"В авиакомпании численность около 4 тыс. человек, а детьми и женами - это 12 тыс. человек. Значительная доля находится в вынужденном скользящем простое, ни один человек не уволился, хотя получает в простое минимальную заработную плату", - сказал Скуратов.

Отвечая на вопрос президента о численности сотрудников компании, Скуратов уточнил, что в "Уральских авиалиниях" работают 3 680 человек. При этом с начала года компанию покинули около 100 человек. "По тем или иным причинам из авиакомпании ушли, в значительной степени по личным причинам, около 100 человек за период с начала года", - добавил он.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.