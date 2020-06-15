Врачи Екатеринбурга получат 10 тыс. сертификатов на посещение культурных учреждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Ельцин Центр" и группа компаний Zapomni запустили акцию "Доктор, теперь Вы к нам", в рамках которой медработники Екатеринбурга получат 10 тыс. сертификатов на посещение культурных учреждений города в благодарность за работу в период пандемии коронавируса. Предполагается, что, получив сертификат, врачи смогут бесплатно посетить музеи, театры, а также концерты, которые будут проходить после отмены ограничительных мер, введенных в регионе из-за пандемии, сообщил руководитель службы маркетинга "Ельцин Центра" Василий Выжутович на пресс-конференции в формате телемоста Екатеринбург - Москва в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

"Идея необходимости сделать некий подарочный сертификат для врачей зародилась в начале мая, когда мы поняли, что медработники подвержены колоссальной нагрузке. Мы связались с коллегами из компании Zapomni и вместе придумали сначала сделать подарочный сертификат для "Ельцин Центра", а впоследствии, чтобы действительно сказать спасибо врачам, решили сделать акцию на весь Екатеринбург. Мы договорились с основными музеями, театрами и галереями Екатеринбурга. Наши коллеги откликнулись на наш призыв помочь врачам", - рассказал Выжутович.

По его словам, суть акции заключается в том, что медработникам Екатеринбурга раздадут 10 тыс. сертификатов. При этом по каждому сертификату будет доступно шесть билетов. "Таким образом, мы раздадим 60 тыс. билетов. У нас есть договоренность с Министерством здравоохранения о том, как мы это будем делать: мы их [сертификаты] раздадим, и далее доктора, медсестры смогут зайти на специально созданный сайт и выбрать, куда бы они хотели пойти в рамках своего сертификата", - добавил он.

Весь выпуск сертификатов, а также их обмен на билеты, будет происходить на специально созданном сайте zapomni.gift, пояснил руководитель группы компаний Zapomni Сурен Тер-Овсепян. "Мы старались учесть текущую ситуацию и исключить возможность взаимодействия медицинских работников с кем-либо при обмене сертификата на билет - все происходит онлайн. Мы считаем, что это очень важная акция, и ее развитие необходимо. Надеемся, что коллеги из других городов нас поддержат и акция будет масштабирована на федеральный уровень", - отметил он.

Акция "Доктор, теперь вы к нам!" охватит порядка 20 культурных учреждений Екатеринбурга. Предполагается, что в будущем акция пройдет также в Москве и Санкт-Петербурге. По словам Василия Выжутовича, сертификат будет действителен до конца года. "Однако если ограничения не будут сняты, то мы готовы продлить действие сертификата", - добавил руководитель службы маркетинга "Ельцин Центра".