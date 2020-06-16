В Югре зафиксировали пять температурных рекордов в мае этого года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали сразу пять исторических температурных рекордов в мае 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе за всю историю метеонаблюдений, когда воздух прогревался до плюс 30 градусов. Еще один рекорд с аналогичной температурой отмечен 9 июня, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогноза регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Кудряшова.

"Температура в мае у нас [в Югре] была гораздо выше своей климатической нормы, наблюдалась аномально жаркая погода. С 6 по 15 мая в большинстве районов автономного округа было превышение нормы от 10 до 18 градусов включительно. В результате 8 и 9 мая были перекрыты предыдущие исторические максимумы - 1962 года, 11 мая - максимум 1984 года, 12 мая - 1992 года, а 13 мая - 1943 года. В данные дни температура [воздуха] фиксировалась от 27 до 30 градусов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, май стал одним из самых теплых месяцев за последние почти 100 лет метеонаблюдений в Югре. Она отметила, что также очень теплым стало начало июня, когда зафиксирован температурный рекорд в 30,1 градуса в Ханты-Мансийске. "В Югре фиксировалась [в начале июня] аномально жаркая погода с отклонением от нормы в течение нескольких дней от 10 до 12 градусов. 9 июня в Ханты-Мансийске максимальная температура воздуха наблюдалась 30,1 градуса. Мы перекрыли исторический максимум, который был зафиксирован в 1994 году - 29,4 градуса. Таким образом 9 июня в окружной столице в этомг году стало самым жарким за всю историю метеонаблюдения, которая насчитывает около 100 лет", - сказала она.

Кудряшова добавила, что из-за высокой температуры воздуха в Югре в начале июня действовало штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде.

Из-за жары на территории округа сохраняется высокая пожарная опасность. Как отмечается на сайте регионального главного управления МЧС, в муниципалитетах региона введен особый противопожарный режим. В свою очередь, по информации окружного департамента недропользования и природных ресурсов, всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО по состоянию на 15 июня зафиксировано 90 лесных пожаров общей площадью 2 729,95 га. В 2019 году на эту дату в лесах региона произошло 30 пожаров площадью 265,07 га.