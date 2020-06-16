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75-летие Победы

Торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Тюмени пройдет в конце июля

Мероприятие планируется совместить с шествием "Бессмертного полка"

ТАСС, 16 июня. Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона в честь 75-летия Победы пройдет в Тюмени в конце июля, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа!" и шествие "Бессмертного полка" пройдут в Тюмени в июле", - сказал собеседник агентства.

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предварительно запланированы на 26 июля. По информации пресс-службы, такое решение связано с планами совместить оба мероприятия.

26 мая президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, отменили из-за пандемии коронавируса. Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День ВМФ России.

Теги
РоссияТюменская область75-летие Победы
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