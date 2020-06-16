В Свердловской области прошла первая тренировка авиационной части парада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пассажирский самолет Ту-134УБЛ транспортного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) впервые принял участие в тренировке пролета авиации над аэродромом в Свердловской области. Репетиция проведена в ходе подготовки к параду Победы в Екатеринбурге 24 июня, говорится в сообщении пресс-службы округа.

"С военного аэродрома Кольцово для проведения тренировки в небо поднялись сразу три транспортных самолета Л-410, Ан-12, Ан-26 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ. В ходе тренировочного пролета над аэродромом в Свердловской области при скорости около 400 км/ч и высоте более 300 метров экипажи осуществили сбор в единый строй в заранее определенном районе и при строгом соблюдении дистанций выполнили пролет над аэродромом Каменск-Уральский", - говорится в сообщении.

Всего в тренировке авиационной части парада приняли участие 23 самолета и вертолета оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26. "Взлет самолетов и вертолетов произошел с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях", - уточнили в округе.