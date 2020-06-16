В Тюмень прибыл рейс с россиянами, вывезенными из стран Африки

ТАСС, 16 июня. Вывозной рейс из стран Африки с гражданами РФ прибыл в Тюмень. Всего в городе остались 64 человека, говорится в сообщении оперативного штаба региона во вторник.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения граждан домой.