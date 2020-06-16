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В Тюмень прибыл рейс с россиянами, вывезенными из стран Африки

На борту находился 161 человек, в Тюмени остались 64

ТАСС, 16 июня. Вывозной рейс из стран Африки с гражданами РФ прибыл в Тюмень. Всего в городе остались 64 человека, говорится в сообщении оперативного штаба региона во вторник.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения граждан домой.

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"6 июня в 8:15 в аэропорту Рощино совершил посадку рейс авиакомпании Utair. На борту находился 161 человек. В Тюмени остались 64 человека (61 взрослый и 3 ребенка), их разместили в местные обсерваторы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 54 человека являются сменными летчиками и персоналом авиакомпании Utair, которые работали в странах Африки, и 10 человек - граждане РФ, эвакуированные из Мали, Судана, Южного Судана, Сомали, Эфиопии по спискам МИД РФ. Остальные 97 пассажиров рейса были отправлены из Тюмени в Москву для прохождения там необходимых карантинных мероприятий.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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