Аэропорт Челябинска начал работу в прежнем режиме после ремонта взлетно-посадочной полосы

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Челябинск (Баландино) им. И. В. Курчатова, который с 10 апреля был вынужден перейти на сокращенный режим работы из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, снова начал принимать дневные авиарейсы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани во вторник.

Более 10 млрд рублей было направлено на реконструкцию аэропорта Челябинска, которая ведется с ноября 2018 года. С 10 апреля 2020 года для проведения реконструкции потребовалось прекратить принимать самолеты в дневное время.

"Сейчас работы продолжаются, но часть из них уже завершена. Теперь ситуация поменялась, появилась возможность выполнять дневные рейсы. Челябинский аэропорт с 16 июня начал входить в прежний режим работы 24 на 7", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что за короткий период генеральным подрядчиком на аэродроме произведена замена светосигнального оборудования, установлена система огней высокой интенсивности (ОВИ-III, категории III А). Новое оборудование позволит обеспечить условия для взлета и посадки воздушных судов при любых метеоусловиях. На аэродроме закончены работы по расширению искусственной взлетно-посадочной полосы с магнитным курсом посадки 270 градусов.

Реконструкция идет по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщиком - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", генеральным подрядчиком - АО "Центродорстрой".

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В ноябре 2019 года был запущен новый терминал челябинского аэропорта, который строили с лета 2018 года.