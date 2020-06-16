Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области превысило 5 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Медики в Челябинской области зарегистрировали 5 131 случай заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

"На утро 16 июня в Челябинской области подтвержден 5 131 случай заражения COVID-19, 138 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Лечение продолжает 2 451 человек. За прошедшие сутки выписаны 97 человек, всего 2 560 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 29 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ", - говорится в сообщении.