Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области превысило 5 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Медики в Челябинской области зарегистрировали 5 131 случай заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
"На утро 16 июня в Челябинской области подтвержден 5 131 случай заражения COVID-19, 138 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Лечение продолжает 2 451 человек. За прошедшие сутки выписаны 97 человек, всего 2 560 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 29 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ", - говорится в сообщении.
Накануне внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Выгоняйлов сообщил журналистам, что Челябинская область подошла к пику заболеваемости, когда ежедневно регистрируется почти около 200 случаев заболевания. Практически 40% заразившихся являются бессимптомными носителями инфекции.
В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и работа ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов.