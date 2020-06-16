Суд приговорил к обязательным работам жителя Кургана, по вине которого сгорело 30 га леса

ТАСС, 16 июня. Суд приговорил жителя Кургана, по вине которого произошло возгорание леса на площади более 30 га, к наказанию в виде 400 часов обязательных работ. Сумма нанесенного ущерба составила около 3 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры области во вторник.

"Кетовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Кургана, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Повреждения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб"). <…> Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что 16 апреля 2020 года обвиняемый, находясь в лесном массиве в Просветском лесхозе, бросил окурок в сухую траву. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание травы, распространившееся на лесные насаждения. В пожаре сгорело 30,3 га леса, а сумма ущерба составила 2,94 млн рублей.