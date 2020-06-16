Власти Челябинской области предлагают перенести спортивные игры БРИКС в регионе

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области направили в Министерство спорта Российской Федерации предложение перенести на 2021 год спортивные игры стран-участниц объединения БРИКС, которые ранее были запланированы к проведению на территории региона в сентябре текущего года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства области.

"Приезд делегаций из зарубежных стран в полном составе в настоящее время невозможен в связи с распространением коронавируса в различных странах. Кроме того, из-за этого возникают сложности у спортсменов с планированием графика выступлений и поддержанием спортивной формы. Также остается сложной эпидситуация и в регионе. Организационно Челябинская область готова к проведению спортивного международного мероприятия и при стабилизации эпидемиологической ситуации и снятии всех ограничений готова провести значимые международные спортивные события в 2021 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно приказу Министерства спорта РФ, сроки проведения спортивных игр стран БРИКС, запланированных изначально на 20-28 июня в Челябинске, были изменены на более поздний срок: с 12 по 20 сентября. Игры должны были стать масштабным мероприятием с участием 586 спортсменов из пяти стран, 117 международных судей, 70 делегатов и приглашенных гостей.

На утро 16 июня в Челябинской области, по данным регионального Минздрава, подтвержден 5 131 случай коронавируса, 138 - за прошедшие сутки. Лечение продолжает 2 451 человек. За прошедшие сутки выписаны 97 человек, всего 2 560 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.