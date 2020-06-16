В Свердловской области зафиксировали разлив восьми кубометров нефтепродуктов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Разлив восьми кубических метров нефтепродуктов зафиксирован в Сосьвинском городском округе Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России во вторник.

"По предварительной информации, в поселке Кошай Сосьвинского городского округа при подготовке к плановым работам из нефтепровода диаметром 1 200 мм произошел выход 8 кубических метров нефтепродуктов", - сказали в пресс-службе.

На место следует оперативная группа МЧС России. В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев взял под контроль выяснение обстоятельств и ликвидацию последствий разлива нефти на территории Сосьвинского городского округа. "По поручению главы региона на место выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвы Геннадий Макаров. Также в городской округ выехали специалисты МЧС", - уточнили в департаменте.

В новость были внесены изменения (11:04 мск) - добавлен комментарий регионального департамента информационной политики​​​​​​.