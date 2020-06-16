На Ямале к осени построят инфекционные центры для лечения коронавируса

ТАСС, 16 июня. Инфекционные центры для лечения пациентов с коронавирусом построят в двух городах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - в Салехарде и Новом Уренгое - по решению губернатора региона Дмитрия Артюхова. Планируется, что центры будут сданы к осени этого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее. Приняли решение построить инфекционные центры в Новом Уренгое и Салехарде - это быстровозводимые по такому же принципу здания, как строят военные в разных уголках страны. Это качественные здания, которые прослужат десятилетия и будут полностью отвечать нашим климатическим условиям. В центрах будет установлено самое современное оборудование", - приводит пресс-служба слова Артюхова.

Как уточнили в пресс-службе, инфекционный центр Салехарде будет рассчитан на 100 мест, а в Новом Уренгое - на 200. При этом центр в Салехарде планируется сдать уже к сентябрю, а в Новом Уренгое - к октябрю.

"Центры будут представлять собой капитальные здания, которые могут быть использованы под различные медицинские нужды. Места для строительства уже определены: в столице округа - это территория тепличного комплекса, в Новом Уренгое выбрана площадка, расположенная недалеко от центральной городской больницы. На данный момент заключены контракты на проектирование и строительство объектов. Идет создание проектов с учетом особенностей местности и климатических условий, начались подготовительные работы на площадках", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, на вторник в регионе зафиксировано 3 505 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 640 случаев было зарегистрировано на месторождениях региона. За все время на Ямале умерли 18 человек, 1 559 выздоровели.