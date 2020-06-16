Военные экологи на Ямале проголосовали досрочно по поправкам в Конституцию РФ

ТАСС, 16 июня. Военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа, очищающие от мусора мыс Марре-Сале на полуострове Ямал, проголосовали досрочно по поправкам в Конституцию РФ. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник

"Голосование было организовано территориальной избирательной комиссией Ямальского района. Для этого на мыс Марре-Сале вертолетом была доставлена выездная избирательная комиссия. Всего проголосовало 32 военнослужащих", - сообщили в пресс-службе.

Силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 т мусора на территории в 4 га. Для проведения работ задействованы 32 человека личного состава и 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения.

Мыс Марре-Сале, который омывает Карское море, находится на западе Ямальского полуострова. На его территории обитают и произрастают представители уникальной природы Арктики, кочуют коренные народы, населенных пунктов поблизости нет, а добраться туда возможно только при помощи авиации.

Голосование по поправкам к Конституции РФ

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепил бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.