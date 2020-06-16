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Трассу М5 "Урал" под Челябинском перекрыли из-за аварии с жертвами

По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли, трое пострадали
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© Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Федеральная автотрасса М5 "Урал" в Челябинской области заблокирована из-за произошедшего во вторник днем столкновения грузовика и четырех легковых машин. По предварительным данным, два человека погибли, трое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал".

"В 13:20 (11:20 мск) на 1648 км трассы М5 "Урал" в Челябинской области на участке ремонта произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и четырех легковых автомобилей. Предварительно, двое погибли, трое ранены. Движение перекрыто", - сообщили в пресс-службе.

Трасса М5 "Урал" - автомобильная дорога федерального значения - проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей.

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